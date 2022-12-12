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Герасимов Терентий Фатеевич

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Место рождения

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

15.04.1929

Дата смерти

01.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1929

Отец: Герасимов Фатей Иванович

Мать: Герасимова Анна Ивановна

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
05.03.1954

Дочь: Ершова Мария Терентьевна

Мать ребёнка: Герасимова Галина Ивановна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.06.1956

Сын: Герасимов Александр Терентьевич

Мать ребёнка: Герасимова Галина Ивановна

Новодвинск, город Новодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.07.1958

Сын: Герасимов Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Герасимова Галина Ивановна

Новодвинск, город Новодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.11.1965

Сын: Герасимов Алексей Терентьевич

Мать ребёнка: Герасимова Галина Ивановна

Новодвинск, город Новодвинск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Галина Ивановна

Смерть
01.11.1989
Новодвинск, город Новодвинск, Архангельская область
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