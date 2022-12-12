Герасимов Терентий Фатеевич
Место рождения
Дата рождения15.04.1929
Дата смерти01.11.1989
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1929
Отец: Герасимов Фатей Иванович
Мать: Герасимова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.03.1954
Дочь: Ершова Мария Терентьевна
Мать ребёнка: Герасимова Галина Ивановна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.06.1956
Сын: Герасимов Александр Терентьевич
Мать ребёнка: Герасимова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
07.07.1958
Сын: Герасимов Иван Терентьевич
Мать ребёнка: Герасимова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
25.11.1965
Сын: Герасимов Алексей Терентьевич
Мать ребёнка: Герасимова Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.1989