Усть-Цильма
Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
644Усть-Цыльма, с. (Слободка).при устье р. Цыльмы.691станов. кварт.178696715Церквей православных 2 зимняя и летняя ярмарки.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
265. Усть-Цыльма, село бывшее государственное, при реке Печоре, дворов 273, жителей 1638, волостное правление (уездный город 7506), 2 ст. кв., церковь православная, церко Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13112Усть-Цильмасело65°26'52°10'Q-39-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
87652440101с Усть-Цильмасело