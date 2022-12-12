село Усть-Цильма, село Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми (на 2019) — Familio

Усть-Цильма

Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Мезенский уезд
644Усть-Цыльма, с. (Слободка).при устье р. Цыльмы.691станов. кварт.178696715Церквей православных 2 зимняя и летняя ярмарки.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Мезенский уезд, Усть-Цылемская волость
265. Усть-Цыльма, село бывшее государственное, при реке Печоре, дворов 273, жителей 1638, волостное правление (уездный город 7506), 2 ст. кв., церковь православная, церко Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Коми, Усть-Цилемский район
13112Усть-Цильмасело65°26'52°10'Q-39-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Коми, Усть-Цилемский муниципальный район, Сельское поселение Усть-Цильма
87652440101с Усть-Цильмасело
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