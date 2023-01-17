Герасимова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.07.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1927
Дочь: Герасимова Марфа Фатеевна
Отец ребёнка: Герасимов Фатей Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1929
Сын: Герасимов Терентий Фатеевич
Отец ребёнка: Герасимов Фатей Иванович
Рождение ребёнка
29.12.1933
Дочь: Герасимова Анна Фатеевна
Отец ребёнка: Герасимов Фатей Иванович
Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Агафья Фатеевна
Отец ребёнка: Герасимов Фатей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.07.1967