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Герасимова Анна Ивановна

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Место рождения

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.07.1967

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
20.09.1927

Дочь: Герасимова Марфа Фатеевна

Отец ребёнка: Герасимов Фатей Иванович

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
15.04.1929

Сын: Герасимов Терентий Фатеевич

Отец ребёнка: Герасимов Фатей Иванович

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
29.12.1933

Дочь: Герасимова Анна Фатеевна

Отец ребёнка: Герасимов Фатей Иванович

Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Агафья Фатеевна

Отец ребёнка: Герасимов Фатей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Фатей Иванович

Смерть
31.07.1967
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