Беспоясов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспоясов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновьева (Скрипова) Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
14.01.1931

Дочь: Герасимова (Беспоясова) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Зиновьева (Скрипова) Наталья Ильинична

Кереть, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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