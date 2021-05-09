Беспоясов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1931
Дочь: Герасимова (Беспоясова) Галина Ивановна
Мать ребёнка: Зиновьева (Скрипова) Наталья Ильинична
Кереть, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно