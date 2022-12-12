Зиновьева (Скрипова) Наталья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьева (Скрипова) Наталья Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.?.1906

Дата смерти

25.07.1969

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.?.1906

Отец: Скрипов Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1931

Дочь: Герасимова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Беспоясов Иван

Кереть, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиновьев Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коханская Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Зиновьев Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беспоясов Иван

Смерть
25.07.1969
Новодвинск, город Новодвинск, Архангельская область
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