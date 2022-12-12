Зиновьева (Скрипова) Наталья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.?.1906
Дата смерти25.07.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.?.1906
Отец: Скрипов Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1931
Дочь: Герасимова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Беспоясов Иван
Кереть, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коханская Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Зиновьев Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беспоясов Иван
Смерть
25.07.1969
Новодвинск, город Новодвинск, Архангельская область