Якшамкин Левонтей Еремеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якшамкин Левонтей Еремеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Еремей

Мать: Катерина Кондратьева

Рождение ребёнка
1813

Сын: Якшамкин Евгений Леонтьев

Мать ребёнка: Степанида Козьмина

Рождение ребёнка
1816

Сын: Якшамкин Степан Леонтьев

Мать ребёнка: Степанида Козьмина

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Степанида Козьмина

Рождение ребёнка
1819

Сын: Никифор Леонтьев Никонор Леонтьев

Мать ребёнка: Степанида Козьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Козьмина

Смерть
Неизвестно
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