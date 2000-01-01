Якшамкин Левонтей Еремеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Еремей
Мать: Катерина Кондратьева
Рождение ребёнка
1813
Сын: Якшамкин Евгений Леонтьев
Мать ребёнка: Степанида Козьмина
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Степанида Козьмина
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Степанида Козьмина
Рождение ребёнка
1819
Сын: Никифор Леонтьев Никонор Леонтьев
Мать ребёнка: Степанида Козьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Козьмина
Смерть
Неизвестно