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Якшамкин Степан Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Якшамкин Левонтей Еремеев

Мать: Степанида Козьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Петрова

Рождение ребёнка
30.09.1839

Сын: Якшамкин Григорий Степанов

Мать ребёнка: Федора Петрова

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Якшамкина) Устиния Степанова

Мать ребёнка: Варвара Петрова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Якшамкин Андрей Степанов

Мать ребёнка: Варвара Петрова

Рождение ребёнка
1851

Сын: Якшамкин Яков Степанов

Мать ребёнка: Варвара Петрова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Якшамкин Павел Степанов

Мать ребёнка: Варвара Петрова

Смерть
Неизвестно

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