Якшамкин Степан Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Якшамкин Левонтей Еремеев
Мать: Степанида Козьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Петрова
Рождение ребёнка
30.09.1839
Сын: Якшамкин Григорий Степанов
Мать ребёнка: Федора Петрова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Якшамкина) Устиния Степанова
Мать ребёнка: Варвара Петрова
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Варвара Петрова
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Варвара Петрова
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Варвара Петрова
Смерть
Неизвестно