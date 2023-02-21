Варвара Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Устиния Степанова
Отец ребёнка: Якшамкин Степан Леонтьев
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Якшамкин Степан Леонтьев
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Якшамкин Степан Леонтьев
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Якшамкин Степан Леонтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно