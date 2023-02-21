Варвара Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Устиния Степанова

Отец ребёнка: Якшамкин Степан Леонтьев

Рождение ребёнка
1848

Сын: Якшамкин Андрей Степанов

Отец ребёнка: Якшамкин Степан Леонтьев

Рождение ребёнка
1851

Сын: Якшамкин Яков Степанов

Отец ребёнка: Якшамкин Степан Леонтьев

Рождение ребёнка
1854

Сын: Якшамкин Павел Степанов

Отец ребёнка: Якшамкин Степан Леонтьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якшамкин Степан Леонтьев

Смерть
Неизвестно
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