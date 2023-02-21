Степанида Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Козьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Якшамкин Евгений Леонтьев

Отец ребёнка: Якшамкин Левонтей Еремеев

Рождение ребёнка
1816

Сын: Якшамкин Степан Леонтьев

Отец ребёнка: Якшамкин Левонтей Еремеев

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Якшамкин Левонтей Еремеев

Рождение ребёнка
1819

Сын: Никифор Леонтьев Никонор Леонтьев

Отец ребёнка: Якшамкин Левонтей Еремеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якшамкин Левонтей Еремеев

Смерть
Неизвестно
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