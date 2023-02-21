Степанида Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Якшамкин Евгений Леонтьев
Отец ребёнка: Якшамкин Левонтей Еремеев
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Якшамкин Левонтей Еремеев
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Якшамкин Левонтей Еремеев
Рождение ребёнка
1819
Сын: Никифор Леонтьев Никонор Леонтьев
Отец ребёнка: Якшамкин Левонтей Еремеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно