Никифор Леонтьев Никонор Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифор Леонтьев Никонор Леонтьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Якшамкин Левонтей Еремеев

Мать: Степанида Козьмина

Рождение ребёнка
1847

Сын: Якшамкин Филипп Никанорович

Мать ребёнка: Анна Амвросиева

Рождение ребёнка
1850

Сын: Якшамкин Фрол Никанорович

Мать ребёнка: Анна Амвросиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Никоноровна

Мать ребёнка: Анна Амвросиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Никоноровна

Мать ребёнка: Анна Амвросиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Амвросиева

Смерть
Неизвестно
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