Никифор Леонтьев Никонор Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Якшамкин Левонтей Еремеев
Мать: Степанида Козьмина
Рождение ребёнка
1847
Сын: Якшамкин Филипп Никанорович
Мать ребёнка: Анна Амвросиева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Якшамкин Фрол Никанорович
Мать ребёнка: Анна Амвросиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Никоноровна
Мать ребёнка: Анна Амвросиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Никоноровна
Мать ребёнка: Анна Амвросиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Амвросиева
Смерть
Неизвестно