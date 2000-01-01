Анна Амвросиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Амвросиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Якшамкин Филипп Никанорович

Отец ребёнка: Никифор Леонтьев Никонор Леонтьев

Рождение ребёнка
1850

Сын: Якшамкин Фрол Никанорович

Отец ребёнка: Никифор Леонтьев Никонор Леонтьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Никоноровна

Отец ребёнка: Никифор Леонтьев Никонор Леонтьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Никоноровна

Отец ребёнка: Никифор Леонтьев Никонор Леонтьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Леонтьев Никонор Леонтьев

Смерть
Неизвестно
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