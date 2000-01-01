Анна Амвросиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Якшамкин Филипп Никанорович
Отец ребёнка: Никифор Леонтьев Никонор Леонтьев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Якшамкин Фрол Никанорович
Отец ребёнка: Никифор Леонтьев Никонор Леонтьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Никоноровна
Отец ребёнка: Никифор Леонтьев Никонор Леонтьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Никоноровна
Отец ребёнка: Никифор Леонтьев Никонор Леонтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно