Катерина Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Кондратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Якшамкин Михайла Еремеев

Отец ребёнка: Еремей

Рождение ребёнка
1780

Сын: Якшамкин Николай Еремеев

Отец ребёнка: Еремей

Рождение ребёнка
1781

Сын: Якшамкин Александр Еремеев

Отец ребёнка: Еремей

Рождение ребёнка
1787

Сын: Якшамкин Левонтей Еремеев

Отец ребёнка: Еремей

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марья Еремеева

Отец ребёнка: Еремей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремей

Смерть
Неизвестно
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