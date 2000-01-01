Катерина Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Еремей
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Еремей
Рождение ребёнка
1781
Сын: Якшамкин Александр Еремеев
Отец ребёнка: Еремей
Рождение ребёнка
1787
Сын: Якшамкин Левонтей Еремеев
Отец ребёнка: Еремей
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марья Еремеева
Отец ребёнка: Еремей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еремей
Смерть
Неизвестно