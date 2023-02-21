Якшамкин Николай Еремеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якшамкин Николай Еремеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1733 г.р.

Мать

1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Еремей

Мать: Катерина Кондратьева

Смерть
Неизвестно
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