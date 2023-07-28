Шохин Филипп Акимович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Шохин Аким Ильич
Мать: Шохина Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шохина (Курова) Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1865
Мать ребёнка: Шохина (Курова) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
23.08.1866
Мать ребёнка: Шохина (Курова) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
11.06.1870
Дочь: Шохина (Шохина) Агриппина Филипповна
Мать ребёнка: Шохина (Курова) Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно