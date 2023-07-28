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Шохин Филипп Акимович

Место рождения

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Шохин Аким Ильич

Мать: Шохина Анна Кузьминична

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шохин Дмитрий Филиппович

Мать ребёнка: Шохина (Курова) Пелагея Ивановна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шохина (Курова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Шохин Матвей Филиппович

Мать ребёнка: Шохина (Курова) Пелагея Ивановна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.08.1866

Сын: Шохин Иван Филиппович

Мать ребёнка: Шохина (Курова) Пелагея Ивановна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.06.1870

Дочь: Шохина (Шохина) Агриппина Филипповна

Мать ребёнка: Шохина (Курова) Пелагея Ивановна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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