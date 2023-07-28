Шохина (Курова) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шохин Филипп Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1865
Отец ребёнка: Шохин Филипп Акимович
Рождение ребёнка
23.08.1866
Отец ребёнка: Шохин Филипп Акимович
Рождение ребёнка
11.06.1870
Дочь: Шохина (Шохина) Агриппина Филипповна
Отец ребёнка: Шохин Филипп Акимович
Смерть
Неизвестно