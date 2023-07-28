Шохина (Курова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШохина (Курова) Пелагея Ивановна

Шохина (Курова) Пелагея Ивановна

Место рождения

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шохин Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Шохин Филипп Акимович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохин Филипп Акимович

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Шохин Матвей Филиппович

Отец ребёнка: Шохин Филипп Акимович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.08.1866

Сын: Шохин Иван Филиппович

Отец ребёнка: Шохин Филипп Акимович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.06.1870

Дочь: Шохина (Шохина) Агриппина Филипповна

Отец ребёнка: Шохин Филипп Акимович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.