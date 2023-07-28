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Шохин Иван Филиппович

Место рождения

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

23.08.1866

Дата смерти

14.03.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1866

Отец: Шохин Филипп Акимович

Мать: Шохина (Курова) Пелагея Ивановна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шохина Дарья Филипповна

Рождение ребёнка
19.08.1888

Сын: Шохин Федор Иванович

Мать ребёнка: Шохина Дарья Филипповна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.08.1890

Сын: Шохин Александр Иванович

Мать ребёнка: Шохина Дарья Филипповна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.10.1893

Дочь: Шохина (Шохина) Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Шохина Дарья Филипповна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.02.1896

Дочь: Шохина (Шохина) Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Шохина Дарья Филипповна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.08.1898

Дочь: Шохина (Шохина) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Шохина Дарья Филипповна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.01.1901

Дочь: Шохина (Шохина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шохина Дарья Филипповна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
14.03.1901

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