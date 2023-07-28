Шохин Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения23.08.1866
Дата смерти14.03.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1866
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шохина Дарья Филипповна
Рождение ребёнка
19.08.1888
Сын: Шохин Федор Иванович
Мать ребёнка: Шохина Дарья Филипповна
Рождение ребёнка
11.08.1890
Мать ребёнка: Шохина Дарья Филипповна
Рождение ребёнка
15.10.1893
Дочь: Шохина (Шохина) Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Шохина Дарья Филипповна
Рождение ребёнка
10.02.1896
Дочь: Шохина (Шохина) Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Шохина Дарья Филипповна
Рождение ребёнка
19.08.1898
Дочь: Шохина (Шохина) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Шохина Дарья Филипповна
Рождение ребёнка
14.01.1901
Дочь: Шохина (Шохина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шохина Дарья Филипповна
Смерть
14.03.1901