Шохин Аким Ильич
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Шохин Илья Анисимович
Мать: Шохина Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шохина Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
1832
Сын: Шохин Яков Акимович
Мать ребёнка: Шохина Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Шохина (Шохина) Мария Акимовна
Мать ребёнка: Шохина Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Шохина Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
1849
Сын: Шохин Иван Акимович
Мать ребёнка: Шохина Анна Кузьминична
Смерть
Неизвестно