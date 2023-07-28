Шохин Аким Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШохин Аким Ильич

Шохин Аким Ильич

Место рождения

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Шохин Илья Анисимович

Мать: Шохина Марфа

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шохина Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
1832

Сын: Шохин Яков Акимович

Мать ребёнка: Шохина Анна Кузьминична

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Шохина (Шохина) Мария Акимовна

Мать ребёнка: Шохина Анна Кузьминична

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Шохин Филипп Акимович

Мать ребёнка: Шохина Анна Кузьминична

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шохин Иван Акимович

Мать ребёнка: Шохина Анна Кузьминична

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.