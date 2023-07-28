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Шохина Анна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

17.09.1878

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохин Аким Ильич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Шохин Яков Акимович

Отец ребёнка: Шохин Аким Ильич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Шохина (Шохина) Мария Акимовна

Отец ребёнка: Шохин Аким Ильич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Шохин Филипп Акимович

Отец ребёнка: Шохин Аким Ильич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шохин Иван Акимович

Отец ребёнка: Шохин Аким Ильич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
17.09.1878

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