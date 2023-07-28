Шохина Анна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти17.09.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шохин Аким Ильич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Шохин Яков Акимович
Отец ребёнка: Шохин Аким Ильич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Шохина (Шохина) Мария Акимовна
Отец ребёнка: Шохин Аким Ильич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Шохин Аким Ильич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Шохин Иван Акимович
Отец ребёнка: Шохин Аким Ильич
Смерть
17.09.1878