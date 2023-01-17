Торсунов Феоктист Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торсунов Феоктист Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Торсунов Родион Петрович

Мать: Торсунова Ирина Степанова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Торсунов Ефим Феоктистов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Торсунов Григорий Феоктистов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Торсунов Иван Феоктистов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Литвиновых Настасия Феоктистова

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1854
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