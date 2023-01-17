Торсунов Феоктист Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Торсунов Григорий Феоктистов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Литвиновых Настасия Феоктистова
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1854