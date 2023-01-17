Литвиновых (Торсунова) Настасия Феоктистова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвиновых (Торсунова) Настасия Феоктистова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Торсунов Феоктист Родионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Литвиновых Никита Леонтьев

Отец ребёнка: Литвиновых Леонтий Павлов

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Литвиновых Пелагея Леонтьева

Отец ребёнка: Литвиновых Леонтий Павлов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Литвиновых Прокопий Леонтьевич

Отец ребёнка: Литвиновых Леонтий Павлов

Рождение ребёнка
1837

Сын: Литвиновых Егор Леонтьев

Отец ребёнка: Литвиновых Леонтий Павлов

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Литвиновых Анна Леонтьева

Отец ребёнка: Литвиновых Леонтий Павлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвиновых Леонтий Павлов

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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