Литвиновых (Торсунова) Настасия Феоктистова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Торсунов Феоктист Родионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Литвиновых Никита Леонтьев
Отец ребёнка: Литвиновых Леонтий Павлов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Литвиновых Пелагея Леонтьева
Отец ребёнка: Литвиновых Леонтий Павлов
Рождение ребёнка
1835
Сын: Литвиновых Прокопий Леонтьевич
Отец ребёнка: Литвиновых Леонтий Павлов
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Литвиновых Леонтий Павлов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Литвиновых Анна Леонтьева
Отец ребёнка: Литвиновых Леонтий Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно