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Литвиновых Леонтий Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Литвиновых Никита Леонтьев

Мать ребёнка: Литвиновых Настасия Феоктистова

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Литвиновых Пелагея Леонтьева

Мать ребёнка: Литвиновых Настасия Феоктистова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Литвиновых Прокопий Леонтьевич

Мать ребёнка: Литвиновых Настасия Феоктистова

Рождение ребёнка
1837

Сын: Литвиновых Егор Леонтьев

Мать ребёнка: Литвиновых Настасия Феоктистова

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Литвиновых Анна Леонтьева

Мать ребёнка: Литвиновых Настасия Феоктистова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвиновых Настасия Феоктистова

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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