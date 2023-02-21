Литвиновых Леонтий Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Литвиновых Никита Леонтьев
Мать ребёнка: Литвиновых Настасия Феоктистова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Литвиновых Пелагея Леонтьева
Мать ребёнка: Литвиновых Настасия Феоктистова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Литвиновых Прокопий Леонтьевич
Мать ребёнка: Литвиновых Настасия Феоктистова
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Литвиновых Настасия Феоктистова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Литвиновых Анна Леонтьева
Мать ребёнка: Литвиновых Настасия Феоктистова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно