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Торсунов Иван Феоктистов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Торсунов Феоктист Родионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Торсунова Агриппина Иванова

Мать ребёнка: Торсунова Евдокия

Рождение ребёнка
1826

Сын: Торсунов Василий Иванович

Мать ребёнка: Торсунова Евдокия

Рождение ребёнка
1849

Сын: Торсунов Иван Иванович

Мать ребёнка: Торсунова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Торсунов Степан Иванов

Мать ребёнка: Торсунова Евдокия Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торсунова Евдокия Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торсунова Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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