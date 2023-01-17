Торсунов Иван Феоктистов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Торсунов Феоктист Родионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Торсунова Агриппина Иванова
Мать ребёнка: Торсунова Евдокия
Рождение ребёнка
1826
Сын: Торсунов Василий Иванович
Мать ребёнка: Торсунова Евдокия
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Торсунова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Торсунова Евдокия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торсунова Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно