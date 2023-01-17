Торсунова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТорсунова Евдокия

Торсунова Евдокия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Торсунова Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Торсунов Иван Феоктистов

Рождение ребёнка
1826

Сын: Торсунов Василий Иванович

Отец ребёнка: Торсунов Иван Феоктистов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торсунов Иван Феоктистов

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close