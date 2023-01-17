Торсунова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Торсунова Агриппина Иванова
Отец ребёнка: Торсунов Иван Феоктистов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Торсунов Василий Иванович
Отец ребёнка: Торсунов Иван Феоктистов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно