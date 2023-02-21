Торсунов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торсунов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Торсунов Иван Феоктистов

Мать: Торсунова Евдокия

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Торсунова Елизавета Васильева

Мать ребёнка: Торсунова Евгения Иванова

Рождение ребёнка
1853

Сын: Торсунов Федот Васильев

Мать ребёнка: Торсунова Евгения Иванова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Торсунов Николай Васильев

Мать ребёнка: Торсунова Евгения Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торсунова Евгения Иванова

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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