Торсунов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Торсунов Иван Феоктистов
Мать: Торсунова Евдокия
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Торсунова Елизавета Васильева
Мать ребёнка: Торсунова Евгения Иванова
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Торсунова Евгения Иванова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Торсунов Николай Васильев
Мать ребёнка: Торсунова Евгения Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно