Торсунова Евгения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Торсунова Елизавета Васильева
Отец ребёнка: Торсунов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Торсунов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Торсунов Николай Васильев
Отец ребёнка: Торсунов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно