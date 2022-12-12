Торсунова Евгения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торсунова Евгения Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Торсунова Елизавета Васильева

Отец ребёнка: Торсунов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Торсунов Федот Васильев

Отец ребёнка: Торсунов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Торсунов Николай Васильев

Отец ребёнка: Торсунов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торсунов Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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