Торсунова Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торсунова Евдокия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Торсунов Иван Иванович

Отец ребёнка: Торсунов Иван Феоктистов

Рождение ребёнка
1857

Сын: Торсунов Степан Иванов

Отец ребёнка: Торсунов Иван Феоктистов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торсунов Иван Феоктистов

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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