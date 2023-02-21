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Торсунов Родион Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Торсунов Петр Юрьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Торсунова Елена Родионова

Мать ребёнка: Торсунова 1-я Торсунова

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Торсунова Евдокия Родионова

Мать ребёнка: Торсунова 1-я Торсунова

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Торсунова Акилина Родионова

Мать ребёнка: Торсунова 1-я Торсунова

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Акилина Родионова

Мать ребёнка: Торсунова 1-я Торсунова

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Торсунова Васса Родионова

Мать ребёнка: Торсунова 1-я Торсунова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Торсунов Степан Родионов

Мать ребёнка: Торсунова 1-я Торсунова

Рождение ребёнка
1770

Сын: Торсунов Феоктист Родионович

Мать ребёнка: Торсунова Ирина Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торсунова Ирина Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торсунова 1-я Торсунова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, работник на заводах Демидова
Место жительства
Неизвестно
Колпашники, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно