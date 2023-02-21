Торсунов Родион Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Торсунов Петр Юрьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Торсунова Елена Родионова
Мать ребёнка: Торсунова 1-я Торсунова
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Торсунова Евдокия Родионова
Мать ребёнка: Торсунова 1-я Торсунова
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Торсунова Акилина Родионова
Мать ребёнка: Торсунова 1-я Торсунова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Акилина Родионова
Мать ребёнка: Торсунова 1-я Торсунова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Торсунова Васса Родионова
Мать ребёнка: Торсунова 1-я Торсунова
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Торсунова 1-я Торсунова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Торсунов Феоктист Родионович
Мать ребёнка: Торсунова Ирина Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торсунова 1-я Торсунова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, работник на заводах Демидова
Место жительства
Неизвестно
Колпашники, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно