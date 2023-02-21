Торсунов Петр Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торсунов Петр Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

1722

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Торсунов Юрий Карпович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Торсунов Герасим Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Торсунов Родион Петрович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Колпашники, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1722
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