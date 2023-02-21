Торсунов Петр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смерти1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: Торсунов Юрий Карпович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715
Сын: Торсунов Герасим Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1725
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Колпашники, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1722