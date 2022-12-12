Торсунов Герасим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смерти1753
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Торсунов Петр Юрьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Торсунов Дмитрий Герасимович
Мать ребёнка: Торсунова Татьяна Меркурьевна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Торсунов Иван Герасимович
Мать ребёнка: Торсунова Татьяна Меркурьевна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Марина Герасимовна
Мать ребёнка: Торсунова Татьяна Меркурьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1753