Торсунов Герасим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торсунов Герасим Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

1753

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Торсунов Петр Юрьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Торсунов Дмитрий Герасимович

Мать ребёнка: Торсунова Татьяна Меркурьевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1743

Сын: Торсунов Иван Герасимович

Мать ребёнка: Торсунова Татьяна Меркурьевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Марина Герасимовна

Мать ребёнка: Торсунова Татьяна Меркурьевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торсунова Татьяна Меркурьевна

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1753
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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