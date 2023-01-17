Торсунова Татьяна Меркурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТорсунова Татьяна Меркурьевна

Торсунова Татьяна Меркурьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Торсунов Дмитрий Герасимович

Отец ребёнка: Торсунов Герасим Петрович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1743

Сын: Торсунов Иван Герасимович

Отец ребёнка: Торсунов Герасим Петрович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Марина Герасимовна

Отец ребёнка: Торсунов Герасим Петрович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торсунов Герасим Петрович

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close