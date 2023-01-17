Торсунова Татьяна Меркурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Торсунов Дмитрий Герасимович
Отец ребёнка: Торсунов Герасим Петрович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Торсунов Иван Герасимович
Отец ребёнка: Торсунов Герасим Петрович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Марина Герасимовна
Отец ребёнка: Торсунов Герасим Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно