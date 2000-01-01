Торсунова Ирина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Торсунов Феоктист Родионович
Отец ребёнка: Торсунов Родион Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Россия Пермская губерния Юговские Демидова заводы
Смерть
Неизвестно