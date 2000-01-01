Торсунова Ирина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торсунова Ирина Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Торсунов Феоктист Родионович

Отец ребёнка: Торсунов Родион Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торсунов Родион Петрович

Место жительства
Неизвестно
Россия Пермская губерния Юговские Демидова заводы
Смерть
Неизвестно
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