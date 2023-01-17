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Ткаченко Иван Денисович

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Место рождения

Ильинка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

09.01.1909

Дата смерти

22.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1909

Отец: Ткаченко Денис

Мать: не указана

Ильинка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.08.1932

Сын: Ткаченко Пантелей Иванович

Мать ребёнка: Ткаченко Матрена Ильинична

Ильинка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.10.1937

Сын: Ткаченко Сергей Иванович

Мать ребёнка: Ткаченко Матрена Ильинична

Ильинка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.07.1940

Сын: Ткаченко Алексей Иванович

Мать ребёнка: Ткаченко Матрена Ильинична

Ильинка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Матрена Ильинична

Смерть
22.01.1943
Прилепы, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
На фронт был призван Белозерским РВК. Принимал участие в битве на Курской дуге в составе 1006 стрелкового полка в звании рядовой. В бою за Социалистическую Родину верный воинской присяге, проявив геро... Показать все
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