Ткаченко Иван Денисович
Место рождения
Дата рождения09.01.1909
Дата смерти22.01.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1909
Отец: Ткаченко Денис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1932
Сын: Ткаченко Пантелей Иванович
Мать ребёнка: Ткаченко Матрена Ильинична
Рождение ребёнка
08.10.1937
Мать ребёнка: Ткаченко Матрена Ильинична
Рождение ребёнка
13.07.1940
Сын: Ткаченко Алексей Иванович
Мать ребёнка: Ткаченко Матрена Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.01.1943
Прилепы, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
На фронт был призван Белозерским РВК. Принимал участие в битве на Курской дуге в составе 1006 стрелкового полка в звании рядовой. В бою за Социалистическую Родину верный воинской присяге, проявив геро... Показать все