Ткаченко Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Денис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1909

Сын: Ткаченко Иван Денисович

Мать ребёнка: не указана

Ильинка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткаченко Анастасия Денисовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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