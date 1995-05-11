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Ткаченко Сергей Иванович

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Место рождения

Ильинка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

08.10.1937

Дата смерти

11.05.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1937

Отец: Ткаченко Иван Денисович

Мать: Ткаченко Матрена Ильинична

Ильинка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.12.1974

Дочь: Ткаченко Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Ткаченко Александра Ивановна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Развод
24.05.1978

Жена: Ткаченко Мирия Ивановна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
04.02.1981

Жена: Ткаченко Александра Ивановна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.02.1981

Дочь: Ткаченко Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Ткаченко Александра Ивановна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Мирия Ивановна

Смерть
11.05.1995
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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