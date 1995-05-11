Ткаченко Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения08.10.1937
Дата смерти11.05.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1937
Рождение ребёнка
08.12.1974
Дочь: Ткаченко Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Ткаченко Александра Ивановна
Развод
24.05.1978
Жена: Ткаченко Мирия Ивановна
Бракосочетание
04.02.1981
Рождение ребёнка
18.02.1981
Дочь: Ткаченко Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Ткаченко Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ткаченко Мирия Ивановна
Смерть
11.05.1995