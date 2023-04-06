Ткаченко Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТкаченко Наталья Сергеевна

Ткаченко Наталья Сергеевна

avatar

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

08.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1974

Отец: Ткаченко Сергей Иванович

Мать: Ткаченко Александра Ивановна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close