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Ткаченко Наталья Сергеевна
Ткаченко Наталья Сергеевна
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Место рождения
Оренбург
, город Оренбург, Оренбургская область
Дата рождения
08.12.1974
Пол
Женский
Отец
Ткаченко Сергей Иванович
1937 г.р.
Мать
Ткаченко (Мазутова) Александра Ивановна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1974
Отец:
Ткаченко Сергей Иванович
Мать:
Ткаченко Александра Ивановна
Оренбург
, город Оренбург, Оренбургская область
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