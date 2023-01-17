Ткаченко (Семенченко) Матрена Ильинична
Место рождения
Дата рождения08.11.1910
Дата смерти24.06.1978
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1910
Отец: Семенченко Илья Федорович
Мать: Семенченко Елена
Рождение ребёнка
17.08.1932
Сын: Ткаченко Пантелей Иванович
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Денисович
Рождение ребёнка
08.10.1937
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Денисович
Рождение ребёнка
13.07.1940
Сын: Ткаченко Алексей Иванович
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.06.1978
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область