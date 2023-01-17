Ткаченко (Семенченко) Матрена Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко (Семенченко) Матрена Ильинична

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Место рождения

Ильинка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

08.11.1910

Дата смерти

24.06.1978

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1910

Отец: Семенченко Илья Федорович

Мать: Семенченко Елена

Ильинка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.08.1932

Сын: Ткаченко Пантелей Иванович

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Денисович

Ильинка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.10.1937

Сын: Ткаченко Сергей Иванович

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Денисович

Ильинка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.07.1940

Сын: Ткаченко Алексей Иванович

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Денисович

Ильинка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Иван Денисович

Смерть
24.06.1978
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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