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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись имущества просорушки и толчеи жителя села Прилеп Колбинской волости Коротоякского уезда Артеменкова Егора Григорьевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Ф Показать все
Дело по иску жит. с. Прилепы Колбинской волости Карманова Василия Андреевича о признании прав на имущество Алехиной Александры Петровны. 1923–1924 гг. // Гос. архив Ворон Показать все
Дело по иску жит. с. Прилеппы Колбинской волости Тесникова Петра Федоровича к Тесникову Григорию Михайловичу о взыскании денег золотом. 1923–1924 гг. // Гос. архив Вороне Показать все
Дело по иску жит. с. Прилепы Колбинской волости Данилова Ивана Ивановича к Клеменкову Михаилу Васильевичу о конфискации вещей. 1924 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Дело по иску жит. с. Прилеп Колбинской волости Карманова Василия Андреевича к Алехиной И. П. о признании права на недвижимое имущество. 1922–1923 гг. // Гос. архив Вороне Показать все
Дело по иску жит. с. Прилеп Колбинской волости Клевцова Михаила Никифоровича к Клевцовой Анастасии Власьевне о расторжении брака. 1922–1923 гг. // Гос. архив Воронежской Показать все
Дело по иску жит. с. Прилеп Колбинской волости Клевцова Матвея Григорьевича к Клевцовой Ольге Ивановне о расторжении брака. 1923 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Дело по иску жит. с. Прилеп Колбинской волости Клевцова Матвея Григорьевича к Клевцовой Ольге Ивановне о расторжении брака. 1923 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Дело по обвинению жит. с. Прилепы Колбинской волости Ишутина Петра Максимовича в дезертирстве. 1920–1921 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело Показать все
Дело по обвинению жит. с. Прилеп Колбинской волости Клеменко Александра Николаевича в неявке на поверочный учет. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Оп Показать все
Дело по обвинению жит. с. Прилепы Колбинской волости Лахина Петра в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 211.
Дело по обвинению жит. с. Прилепы Колбинской волости Овчинникова Павла Ивановича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 254.
Дело по обвинению жит. с. Прилепы Колбинской волости Тесни (я)кова Ивана Григорьевича в неявке на поверочный учет. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Показать все
Дело по обвинению жит. с. Прилепы Колбинской волости Шевченко Якова Михайловича в неявке на поверочный учет. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1858Прилипы, с. каз.при рч. Потудани.222188421483Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
762. Прилепы, село бывшее государственное, при речке Потудани, дворов 154, жителей 1164, церковь православная, лавка
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Прилепы3239селоПрилепского.2151560
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7893Прилепысело51°03'с.ш.38°55'в.д.M-37-030
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20645412106с Прилепысело