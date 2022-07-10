Кочура (Калинчукова) Прасковья Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочура (Калинчукова) Прасковья Мартыновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1908

Дата смерти

13.10.1990

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1908

Отец: Калинчуков Мартын

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1938

Дочь: Антоненко Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Кочура Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Северина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кочура Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочура Василий Иванович

Отец ребёнка: Кочура Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кочура Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качура Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Кочура Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочура Иван Иванович

Смерть
13.10.1990
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