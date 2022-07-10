Кочура (Калинчукова) Прасковья Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1908
Дата смерти13.10.1990
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1908
Отец: Калинчуков Мартын
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1938
Дочь: Антоненко Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Кочура Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Северина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кочура Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кочура Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кочура Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кочура Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочура Иван Иванович
Смерть
13.10.1990