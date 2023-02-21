Северина (Качура) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Северина (Качура) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочура Иван Иванович

Мать: Кочура Прасковья Мартыновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Северин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Северин Александр Александрович

Отец ребёнка: Северин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Северина Галина Александровна

Отец ребёнка: Северин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Северина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Северин Александр

Смерть
Неизвестно