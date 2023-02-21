Северина (Качура) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кочура Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Северин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Северин Александр Александрович
Отец ребёнка: Северин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Северина Галина Александровна
Отец ребёнка: Северин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Северина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Северин Александр
Смерть
Неизвестно