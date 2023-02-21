Кочура Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1943
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Кочура Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1938
Дочь: Антоненко Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Кочура Прасковья Мартыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кочура Прасковья Мартыновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кочура Прасковья Мартыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Северина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кочура Прасковья Мартыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кочура Прасковья Мартыновна
Смерть
1943