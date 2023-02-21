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Кочура Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Кочура Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1938

Дочь: Антоненко Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Кочура Прасковья Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочура Василий Иванович

Мать ребёнка: Кочура Прасковья Мартыновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочура Прасковья Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кочура Прасковья Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Северина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кочура Прасковья Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качура Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Кочура Прасковья Мартыновна

Смерть
1943
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