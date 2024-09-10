Кочура Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сушкова (Кочура) Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лозовая (Качура) Фёкла Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1897
Дочь: Дубниченко (Качура) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1900
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кочура Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Новоселовка, Манычко-Грузская волость, Сальский округ
Смерть
Неизвестно