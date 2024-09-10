Кочура Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочура Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сушкова (Кочура) Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лозовая (Качура) Фёкла Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качура Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1897

Дочь: Дубниченко (Качура) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1900

Сын: Качура Никита Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Кочура Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Новоселовка, Манычко-Грузская волость, Сальский округ
Смерть
Неизвестно

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