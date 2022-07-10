Иванова (Качура) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Качура) Мария Ивановна

Иванова (Качура) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочура Иван Иванович

Мать: Кочура Прасковья Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close