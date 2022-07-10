Иванова (Качура) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кочура Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Иванов Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно