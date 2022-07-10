Антоненко (Качура) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоненко (Качура) Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1938

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1938

Отец: Кочура Иван Иванович

Мать: Кочура Прасковья Мартыновна

Рождение ребёнка
14.08.1957

Дочь: Саенко Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Антоненко Алексей Пантелеевич

Рождение ребёнка
1969

Сын: Антоненко Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Антоненко Алексей Пантелеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антоненко Алексей Пантелеевич

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