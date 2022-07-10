Антоненко (Качура) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1938
Отец: Кочура Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1957
Дочь: Саенко Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Антоненко Алексей Пантелеевич
Рождение ребёнка
1969
Сын: Антоненко Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Антоненко Алексей Пантелеевич
Бракосочетание
Неизвестно