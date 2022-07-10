Калинчуков Мартын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинчуков Мартын

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1908

Дочь: Кочура Прасковья Мартыновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубниченко Мария Мартыновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирошниченко Евдокия Мартыновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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