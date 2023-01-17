Мирошниченко (Калинчукова) Евдокия Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калинчуков Мартын
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Мирошниченко Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Мирошниченко Трофим Иванович
Орловский, Орловский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирошниченко Надежда Трофимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирошниченко Мария Трофимовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно