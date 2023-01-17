Мирошниченко (Калинчукова) Евдокия Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМирошниченко (Калинчукова) Евдокия Мартыновна

Мирошниченко (Калинчукова) Евдокия Мартыновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калинчуков Мартын

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Мирошниченко Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Мирошниченко Трофим Иванович

Орловский, Орловский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирошниченко Надежда Трофимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирошниченко Мария Трофимовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирошниченко Трофим Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close