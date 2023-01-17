Мирошниченко Трофим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошниченко Трофим Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мирошниченко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Мирошниченко Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Мирошниченко Евдокия Мартыновна

Орловский, Орловский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирошниченко Евдокия Мартыновна

Смерть
Неизвестно
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