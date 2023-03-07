Боде (Колычёва) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения18.07.1824
Дата смерти1867
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1824
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Боде Ольга Львовна
Отец ребёнка: Боде Лёв Львович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Боде Яков Львович
Отец ребёнка: Боде Лёв Львович
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Боде Фёдор Львович
Отец ребёнка: Боде Лёв Львович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Боде Сергей Львович
Отец ребёнка: Боде Лёв Львович
Рождение ребёнка
Около 27.08.1856
Дочь: Фон Меллер Елизавета Львовна
Отец ребёнка: Боде Лёв Львович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Боде Николай Львович
Отец ребёнка: Боде Лёв Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боде Лёв Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрущова Анастасия Львовна
Отец ребёнка: Боде Лёв Львович
Смерть
1867