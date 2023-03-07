Боде (Колычёва) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боде (Колычёва) Анна Петровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.07.1824

Дата смерти

1867

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1824

Отец: Колычёв Пётр Николаевич

Мать: Колычёва Анастасия Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Боде Ольга Львовна

Отец ребёнка: Боде Лёв Львович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Боде Яков Львович

Отец ребёнка: Боде Лёв Львович

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Боде Фёдор Львович

Отец ребёнка: Боде Лёв Львович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Боде Сергей Львович

Отец ребёнка: Боде Лёв Львович

Рождение ребёнка
Около 27.08.1856

Дочь: Фон Меллер Елизавета Львовна

Отец ребёнка: Боде Лёв Львович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Боде Николай Львович

Отец ребёнка: Боде Лёв Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боде Лёв Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрущова Анастасия Львовна

Отец ребёнка: Боде Лёв Львович

Смерть
1867
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