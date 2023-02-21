Колычёва (Бартенева) Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1820
Отец ребёнка: Колычёв Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
18.07.1824
Дочь: Боде Анна Петровна
Отец ребёнка: Колычёв Пётр Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно