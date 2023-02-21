Колычёва (Бартенева) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолычёва (Бартенева) Анастасия Петровна

Колычёва (Бартенева) Анастасия Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1780 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1820

Сын: Колычёв Николай Петрович

Отец ребёнка: Колычёв Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
18.07.1824

Дочь: Боде Анна Петровна

Отец ребёнка: Колычёв Пётр Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колычёв Пётр Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close