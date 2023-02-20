Колычёва (Бартенева) Анастасия Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Колычёва (Бартенева) Анастасия Петровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Колычёв Пётр НиколаевичПосле 1780 г.р.
Дети
Колычёв Николай Петрович18.02.1820 г.р.
Боде (Колычёва) Анна Петровна18.07.1824 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колычёв Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
18.02.1820

Сын: Колычёв Николай Петрович

Отец ребёнка: Колычёв Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
18.07.1824

Дочь: Боде (Колычёва) Анна Петровна

Отец ребёнка: Колычёв Пётр Николаевич

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.