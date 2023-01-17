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Боде Лёв Львович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.10.1820

Дата смерти

15.06.1855

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1820

Отец: Боде Лёв Карлович

Мать: Боде Наталья Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Боде Ольга Львовна

Мать ребёнка: Боде Анна Петровна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Боде Яков Львович

Мать ребёнка: Боде Анна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Боде Фёдор Львович

Мать ребёнка: Боде Анна Петровна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Боде Сергей Львович

Мать ребёнка: Боде Анна Петровна

Рождение ребёнка
Около 27.08.1856

Дочь: Фон Меллер Елизавета Львовна

Мать ребёнка: Боде Анна Петровна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Боде Николай Львович

Мать ребёнка: Боде Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрущова Анастасия Львовна

Мать ребёнка: Боде Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боде Анна Петровна

Смерть
15.06.1855
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