Боде Лёв Львович
Место рождения
Дата рождения24.10.1820
Дата смерти15.06.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1820
Отец: Боде Лёв Карлович
Мать: Боде Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Боде Ольга Львовна
Мать ребёнка: Боде Анна Петровна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Боде Яков Львович
Мать ребёнка: Боде Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Боде Фёдор Львович
Мать ребёнка: Боде Анна Петровна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Боде Сергей Львович
Мать ребёнка: Боде Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 27.08.1856
Дочь: Фон Меллер Елизавета Львовна
Мать ребёнка: Боде Анна Петровна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Боде Николай Львович
Мать ребёнка: Боде Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрущова Анастасия Львовна
Мать ребёнка: Боде Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боде Анна Петровна
Смерть
15.06.1855