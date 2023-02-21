Фон Меллер (Боде) Елизавета Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 27.08.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 27.08.1856
Отец: Боде Лёв Львович
Мать: Боде Анна Петровна
Рождение ребёнка
21.01.1878
Дочь: Фон Меллер Анна Александровна
Отец ребёнка: Фон Меллер Александр Александрович
Рождение ребёнка
16.11.1879
Сын: Фон Меллер Александр Александрович
Отец ребёнка: Фон Меллер Александр Александрович
Рождение ребёнка
24.09.1881
Сын: Фон Меллер Константин Александрович
Отец ребёнка: Фон Меллер Александр Александрович
Алушта, Алушта, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно