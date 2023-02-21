Фон Меллер (Боде) Елизавета Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Меллер (Боде) Елизавета Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 27.08.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 27.08.1856

Отец: Боде Лёв Львович

Мать: Боде Анна Петровна

Рождение ребёнка
21.01.1878

Дочь: Фон Меллер Анна Александровна

Отец ребёнка: Фон Меллер Александр Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1879

Сын: Фон Меллер Александр Александрович

Отец ребёнка: Фон Меллер Александр Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1881

Сын: Фон Меллер Константин Александрович

Отец ребёнка: Фон Меллер Александр Александрович

Алушта, Алушта, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Меллер Александр Александрович

Смерть
Неизвестно
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